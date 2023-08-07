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Мировые цены на продовольственные товары выросли в июле 

В ООН сообщили о росте цен на продовольствие в июле. Отмечается, что это связано, в том числе с увеличением стоимости растительного масла. Цены на пальмовое, соевое и рапсовое выросли на фоне опасений относительно перспектив производства этих продуктов. Эксперты также указывают на рост цен на пшеницу на 1,6 %. Речь идет о первом повышении за последние 9 месяцев. Максимальной за 12 лет стала и стоимость риса. Это связано с новыми торговыми ограничениям Индии, отмечают эксперты.

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