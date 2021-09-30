Мировые цены на продукты могут вырасти из-за трудностей с переработкой урожая в Китае. По словам экспертов, экстремальные погодные условия, растущий спрос и строгие ограничения по использованию угля привели Поднебесную к катастрофической нехватке электроэнергии. Связанные с этим сбои в производстве и цепочке поставок могут поставить под угрозу мировую экономику. Среди наиболее пострадавших от нехватки электроэнергии оказались северо-восточные провинции Китая, где выращивается около половины кукурузы и сои.