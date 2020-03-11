Мировые цены на золото побили восьмилетний рекорд. 1704 доллара за унцию - это максимум с декабря 2012 года. Таким образом, рост цен на золото составил почти 2 %. По словам экспертов, рост стоимости золота произошел на фоне падения доходности облигаций, а также опасений по поводу распространения коронавируса. Стоит отметить, также подскочили цены на платину (944 доллара) и палладий (почти 2580 долларов за унцию).

