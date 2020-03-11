ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Мировые цены на золото побили восьмилетний рекорд

Мировые цены на золото побили восьмилетний рекорд. 1704 доллара за унцию - это максимум с декабря 2012 года. Таким образом, рост цен на золото составил почти 2 %. По словам экспертов, рост стоимости золота произошел на фоне падения доходности облигаций, а также опасений по поводу распространения коронавируса. Стоит отметить, также подскочили цены на платину (944 доллара) и палладий (почти 2580 долларов за унцию).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все