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Мировые цены на золото выросли из-за снижения доверия к доллару
Мировые цены на золото обновили исторический максимум на фоне политической неопределенности, инфляции и активной скупки драгметалла центробанками. Тройская унция поднялась выше 2,15 тыс. долларов.
На росте цен, как отмечают эксперты, отразилось и ожидание, связанное с циклом выборов по всему миру, прежде всего, в США. Еще одна причина - увеличивающийся американский госдолг, который снижает доверие инвесторов к доллару и провоцирует рост спроса на золото.
За 9 месяцев 2023 года Центробанки по всему миру закупили рекордные 800 тонн драгметалла, а в январе 2024 года запасы мировых регуляторов выросли еще на 39 тонн. Россия по итогам прошлого года накопила рекордные 2,35 тыс. тонн золота, его стоимость превышает 150 млрд долларов.
Аналитики отмечают, что рост цен на драгметалл может являться предвестником мирового финансового кризиса.
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