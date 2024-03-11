Мировые цены на золото выросли из-за снижения доверия к доллару

Мировые цены на золото обновили исторический максимум на фоне политической неопределенности, инфляции и активной скупки драгметалла центробанками. Тройская унция поднялась выше 2,15 тыс. долларов.

На росте цен, как отмечают эксперты, отразилось и ожидание, связанное с циклом выборов по всему миру, прежде всего, в США. Еще одна причина - увеличивающийся американский госдолг, который снижает доверие инвесторов к доллару и провоцирует рост спроса на золото.

За 9 месяцев 2023 года Центробанки по всему миру закупили рекордные 800 тонн драгметалла, а в январе 2024 года запасы мировых регуляторов выросли еще на 39 тонн. Россия по итогам прошлого года накопила рекордные 2,35 тыс. тонн золота, его стоимость превышает 150 млрд долларов.