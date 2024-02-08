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Миру предрекли десятилетие долгового кризиса
В следующие десять лет мир ожидает продолжительный долговой кризис, который для некоторых стран может закончиться фатально. Такие прогнозы дают эксперты и аналитики.
В настоящее время мировой долг вырос до 336% глобального ВПП. По оценкам МВФ, для его сокращения около ста стран будут вынуждены урезать свои расходы на здравоохранение, образование и другие соцнужды. Часть развивающихся экономик может обанкротиться, а некоторые крупные страны, которые не решат вопрос с долгом, ожидает "медленная финансовая смерть".
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