Миру предрекли десятилетие долгового кризиса

В следующие десять лет мир ожидает продолжительный долговой кризис, который для некоторых стран может закончиться фатально. Такие прогнозы дают эксперты и аналитики.

В настоящее время мировой долг вырос до 336% глобального ВПП. По оценкам МВФ, для его сокращения около ста стран будут вынуждены урезать свои расходы на здравоохранение, образование и другие соцнужды. Часть развивающихся экономик может обанкротиться, а некоторые крупные страны, которые не решат вопрос с долгом, ожидает "медленная финансовая смерть".