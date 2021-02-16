Миссия ENSREG в Беларусь планируется в мае-июне

Миссия Европейской группы регулирующих органов ядерной безопасности в Беларусь планируется в мае-июне. Об этом сообщает Госатомнадзор. Ее продолжительность составит полторы недели. Cроки будут определены дополнительно с учетом улучшения эпидемиологической ситуации. По завершении миссии будет подготовлена окончательная версия отчета о партнерском обзоре национального плана, который представят для СМИ и общественности. Отметим, Беларусь добровольно проводила стресс-тесты в течение двух лет, начиная с 2016 года. Это была проверка надежности станции - на случай стихийных бедствий, техногенных аварий и действий человека. В итоге дефицита систем безопасности на АЭС не выявлено.