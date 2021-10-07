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Мнение аналитиков БУТБ: цены на пиломатериалы продолжат опускаться
Белорусская универсальная товарная биржа не видит предпосылок для возобновления роста цен на пиломатериалы для наших потребителей. По мнению аналитиков, в ближайшие месяцы продукция (с большой долей вероятности) продолжит дешеветь. После существенного ценового роста, который был со второй половины 2020 года и в течение всего третьего квартала 2021-го, стоимость постепенно снижалась. В сентябре котировки внутреннего рынка на наиболее востребованные обрезные пиломатериалы хвойных пород снизились в среднем на 11 % по сравнению с июнем. При этом для защиты интересов отечественных потребителей на биржевых торгах были созданы условия, которые обеспечивают примерно в два раза более низкий уровень цен, чем при реализации аналогичной продукции на экспорт.
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