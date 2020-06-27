Аграрии продолжают заготовку кормов. Многие хозяйства Гродненской области приступили уже ко второму укосу. Задача - строго соблюдать агрономические технологии. За сезон необходимо заготовить достаточное количество высококачественной зеленой массы. Только так можно получить молоко класса экстра. Корм закладывают как в силосные траншеи, так и прессуют в полиэтиленовую пленку. О современных подходах аграриев к заготовке кормов Юрий Карнелович (видео).