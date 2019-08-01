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Многие районы Минской области уже могут гордиться комбайнерами-тысячниками
Тяжелый труд и стремление к большим объемам намолотов - это еще и материальные бонусы. Поощряют аграриев не только сами сельхозорганизации, но и профсоюзы. Они же следят и за условиями работы в полях.
В Минской области аграрии намолотили уже 820 тысяч тонн. Общая урожайность составляет 35 центнеров с гектара. В один из самых хлебных уголков Минской области - Копыльский район - отправился Алексей Кондратенко.
В прошлый сезон сын помогал отцу, сегодня - отец помощник комбайнера своего сына. Семейный экипаж Вадима и Николая Сечко - один из самых результативных. Вот и сейчас в их копилке первая тысяча тонн зерна. Хороший повод сделать паузу и получить награду. Правда, совсем ненадолго - ценится каждый час солнечной погоды.
В хозяйстве "Семежево", как и по всей Минской области, темп уборки зерновых сдерживали дожди.
Традиционно жаркий июль в этом году запомнится частыми дождями. Для самих зерновых это и неплохо, но для их уборки влажность должна быть минимальной.
14-16 процентов оптимальная, а значит, максимум машин одновременно в поле. Погода, конечно, проявила свой характер, однако общий намолот, и аграрии это видят, будет больше прошлогоднего.
Впрочем, аграрии ждут отдачи и от овощных культур и картофеля. Переработчики уже готовы забрать урожай.
Общий каравай зерновых Минской области весит уже 820 тысяч тонн. И это половина от плана. На горизонте такой же объем, но более сжатые сроки. И возможность для механизаторов своими персональными тысячами улучшить общий результат жатвы.
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