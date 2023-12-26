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МНС Беларуси планирует полностью перейти на электронное взаимодействие с плательщиками

Министерство по налогам и сборам планирует полностью перейти на электронное взаимодействие с плательщиками. Уже много лет ведомство особое внимание уделяет развитию цифровых инструментов взаимодействия.

В следующем году в МНС анонсируют старт большой модернизации личного кабинета плательщика. Его сделают более информативным и наглядным.

Фото: pixabay.com

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