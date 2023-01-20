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МНС Беларуси запустит сервис с ответами на актуальные вопросы по налогу на профдоход

Министерство по налогам и сборам запустит сервис с ответами на актуальные вопросы по налогу на профдоход. На официальном сайте будут оперативно размещаться ответы на волнующие темы по новому налоговому режиму.

На сайте ведомства уже работает отдельная страница с подробными разъяснениями.

Фото:pixabay.com

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