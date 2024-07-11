МНС предупреждает: физлицам запрещено оказывать содействие в совершении операций с криптовалютами

Физическим лицам запрещено оказывать содействие в совершении операций с криптовалютами. Предупреждают в Министерстве по налогам и сборам Беларуси. Такие доходы до 1 января 2025 года не облагаются подоходным налогом. И деятельность, связанная с оборотом криптовалют, не является предпринимательской. Но если выявляются случаи содействия иным лицам, то грозят значительные санкции. Вплоть до конфискации всего дохода и уголовной ответственности.