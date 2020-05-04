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МНС разъяснило особенности применения указа "О поддержке экономики"
Министерство по налогам и сборам разъяснило особенности применения указа "О поддержке экономики". Документом предусмотрена, в частности, отсрочка с последующей рассрочкой, налоговый кредит - это касается периода с 1 апреля по 30 сентября этого года. Данную поддержку могут получить юрлица и ИП, а также арендодатели; далее - снижение сумм налога. Под действие указа попадает налог на недвижимость - со сроками уплаты в июне и сентябре, земельный налог - со сроками уплаты в апреле, мае, июле, августе и сентябре, и арендная плата за землю со сроками уплаты в мае и августе. Каким категориям плательщиков предоставлять данные преференции, местные органы власти и администрации СЭЗ определяют самостоятельно. И смещение срока наступления момента фактической реализации в целях исчисления НДС - для арендодателей, которые предоставляют отсрочку арендаторам, срок смещается на 31 декабря текущего года, если день сдачи приходится на период с 1 апреля по 30 сентября. Отметим, если плательщик воспользовался отсрочкой, уточненная налоговая декларация по НДС не предоставляется.
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