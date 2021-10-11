МНС разъяснило порядок использования кассового оборудования с 10 октября

Теперь новая дата - 1 февраля 2022 года. К этому сроку использование кассовых аппаратов станет обязательным.

В налоговой пояснили решение тем, что многие предприниматели затягивали сроки обращений для заключения договоров на регистрацию и обслуживание оборудования. Пока МНС посчитало возможным принимать наличные, но лишь при условии заключения договора до 10 октября. В то же время, субъекты хозяйствования должны будут использовать кассовое оборудование с даты его подключения.

