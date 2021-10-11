3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
МНС разъяснило порядок использования кассового оборудования с 10 октября
Сроки на установку кассового оборудования для некоторых категорий предпринимателей продлены. Напомним, дедлайн был 10 октября. С этого дня такое оборудование обязали использовать при торговле непродовольственными товарами на ярмарках и рынках, тех, кто занимается репетиторством, являются арендодателями, работает или оказывает услуги вне постоянного места жительства.
Теперь новая дата - 1 февраля 2022 года. К этому сроку использование кассовых аппаратов станет обязательным.
В налоговой пояснили решение тем, что многие предприниматели затягивали сроки обращений для заключения договоров на регистрацию и обслуживание оборудования. Пока МНС посчитало возможным принимать наличные, но лишь при условии заключения договора до 10 октября. В то же время, субъекты хозяйствования должны будут использовать кассовое оборудование с даты его подключения.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов