Задачи по модернизации и устранению недостатков в ОАО "Говяды-агро" в Шкловском районе будут выполнены беспрекословно к запланированному на ноябрь визиту главы государства Александра Лукашенко, заверила помощник Президента - инспектор по Могилевской области Надежда Котковец в проекте "Президентская среда".

Помощник Президента - инспектор по Могилевской области отметила, что региональные власти совместно с руководством Шкловского района и непосредственно хозяйства уже определили объем необходимых работ. При этом стало ясно, что силами только аграриев справиться с масштабной реконструкцией сложно. "Мы понимаем, что силами и средствами сельскохозяйственных организаций эту работу не выполнить, потому что объем работы солидный, - пояснила она. - Поэтому промышленные предприятия города Могилева подключились к решению этих вопросов".

"ОАО "Говяды-агро" имеют пять молочно-товарных комплексов, находящихся в разной степени технического обеспечения", - отметила помощник Президента - инспектор по Могилевской области.

Основной объект внимания - молочно-товарный комплекс, который демонстрировался в СМИ. Там предстоит заасфальтировать территорию, забетонировать выгульные площадки, выровнять ограждения по периметру, отремонтировать крыши, подъезды к сенажным траншеям, а также проверить электрику и стойловые рамы. Параллельно проводится инвентаризация остальных четырех комплексов предприятия для определения аналогичного объема работ. "Задачи поставлены главой государства. И они должны быть выполнены беспрекословно", - добавила Надежда Котковец.

Она также отчиталась об успехах в растениеводстве. Уборка зерновых,зернобобовых культур и рапса в области полностью завершена. Активно идет посев озимых. "Посеян озимый рапс на площади почти 83 тыс. га, что на 12 тыс. га больше плана и больше уровня прошлого года. Рапс - одна из тех экономически эффективных культур, которая должна присутствовать", - сказала Помощник Президента - инспектор по Могилевской области.

Надежда Котковец объяснила популярность культуры среди аграриев - рапс является идеальным предшественником в севообороте и приносит ощутимую прибыль при урожайности выше 20-25 ц/га. В 2026 году технология соблюдена строго: поля выровнены, посев выполнен качественно, внесен необходимый комплекс минеральных удобрений, которыми область обеспечена в полном объеме.

Что касается озимых зерновых, то на момент беседы посеяно 46 % от плана. Область планирует завершить эту работу с небольшим захватом первых дней октября, что соответствует агротехническим срокам.