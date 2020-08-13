Модернизация белорусских НПЗ, альтернативные поставки нефти, возведение атомной станции. Во Дворце Независимости обсудили актуальные вопросы

Модернизация белорусских НПЗ, альтернативные поставки нефти, возведение атомной станции. Это только часть вопросов, которые сегодня обсудили во Дворце Независимости.





Актуальные вопросы энергетики и нефтехимии

Президенту доложили актуальную ситуацию в энергетике и нефтехимии. Это стратегические отрасли нашей экономики. Они во многом формируют ВВП страны. Важно обеспечить устойчивую работу предприятий этой сферы. Нынешний год выдался непростым. Ситуацию обостряет нефтяной налоговый маневр в России. В итоге цена на российскую нефть для Беларуси приблизилась к мировой.

В этих условиях наша страна ищет новые транзитные коридоры, расширяет пул поставщиков углеводородов - закупает сырье из Норвегии, Азербайджана, Саудовской Аравии. Впервые в истории белорусские заводы приступают к переработке американской нефти. Альтернативные закупки должны быть стабильными, акцентирует наш Президент.

Мирный атом

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Давайте попытаемся получить полную картину нынешней работы и перспектив развития стратегической для нас отрасли - топливно-энергетического комплекса. От надежности его работы и мощности зависит вся наша экономика и национальная безопасность. Это показали события конца прошлого и начала этого года, когда мы были вынуждены бороться за бочку нефти и кубометр газа, которых, кстати, сегодня на рынке бери - не хочу. Государство вложило немало средств в модернизацию энергетики. Сегодня предприятия энергосистемы, в том числе нефтеперерабатывающие заводы, по техническому и технологическому оснащению находятся на таком же уровне, что и ведущие европейские государства. Такие же предприятия в Европе имеют такой же технический и технологический уровень, что и наши”.

Особое внимание Президента к самому крупному инвестиционному проекту в истории. Атомная станция в высокой степени готовности. Начата загрузка топлива в ядерный реактор. Первую электроэнергию здесь получат уже осенью. Ввод станции в эксплуатацию закроет около трети внутренней потребности страны в электроэнергии. А это новые возможности не только для энергетиков, но и ученых, промышленников, стимул для ускоренного развития электротранспорта. Сегодня главное – грамотно встроить БелАЭС в существующую энергетическую систему страны.

Стимулы для роста электропотребления

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"В настоящий момент мы реализуем крупнейший инвестиционный проект в истории страны - возводим Белорусскую атомную электростанцию. Строительство первого энергоблока завершено, в реактор загружены кассеты с топливом. Впереди еще один важнейший этап - включение атомной станции в энергосистему страны и выход первого энергоблока на полную мощность. Хотел услышать четкие ответы на самые актуальные вопросы. Во-первых, насколько готова уже существующая инфраструктура к работе в новых условиях. Во-вторых, какие у нас прогнозы по тарифам, насколько они снизятся для всех категорий потребителей. Речь об электричестве. Хочу услышать информацию от правительства. Во-первых, куда вы планируете направить дополнительный объем электроэнергии, которая скоро у нас появится? Каранкевич произведет нам электрическую энергию – кто ее купит, как будем использовать? И каковы перспективы экспорта электрической энергии?".

Как отметил профильный министр, активно ведется работа по увеличению электропотребления в стране. В разработке система стимулирующих тарифов. Они будут напрямую зависеть от объемов потребления. Больше киловатт - ниже тарифы. Конкретные механизмы расчетов появятся к концу года.

Модернизация белорусских НПЗ

Виктор Каранкевич, Министр энергетики Беларуси:

"Основная задача -чтобы тарифы, которые были установлены для потребителей, направлены были на использование электрической энергии. У нас уже вместе с Министерством антимонопольного регулирования и торговли прорабатываются эти вопросы, они прорабатываются в перспективе с учетом ввода атомной электростанции. Для реального сектора экономики планируется установить более низкие тарифы с учетом роста электропотребления в стране. Для населения уже эти тарифы установлены. Это тарифы стимулирующего уровня для отопления и горячего водоснабжения. И в дальнейшем они сохранятся".

На белорусских НПЗ - в Новополоцке и Мозыре - реализуются самые масштабные инвестиционные программы. Это позволит увеличить глубину переработки нефти до 90 %. А с ней повысить доходность и конкурентоспособность ключевой отрасли экономики. Президент обещает лично увидеть новую продукцию.

Белорусские НПЗ работают в штатном режиме