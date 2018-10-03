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Модернизация "Ивацевичидрев" воскресила предприятие
Наравне с частной инициативой модернизация ранее убыточных производств - тот локомотив, который может вывести (и что самое важное - выводит) ранее кризисные предприятия и всю отрасль деревообработки на вполне стабильные показатели. Еще несколько лет назад поставки продукции ОАО "Ивацевичидрев" ограничивались ближайшими соседями. Сегодня мебель из белорусского сырья продается в странах Западной Европы и даже США. Предприятие после глобальной модернизации открыло цех по производству собственной мебели экономкласса. А на свободные площади привлекло инвестора из Германии - крупнейшего производителя мягкой мебели в Западной Европе. Подробности в репортаже Виктории Потони.
Директор деревообрабатывающего предприятия Александр Ильницкий знает о предпочтениях и вкусах не только американских покупателей, но и партнеров из Словакии, Польши, Прибалтики и стран СНГ. После модернизации выпуск ДСП на предприятии "Ивацевичидрев" вырос в три раза. Здесь освоили производство низкотоксичных материалов: в них в 2 раза меньше формальдегидов, что позволило выйти на новый уровень. Если на старом заводе было 15 декоров, то сейчас 150 разных вариаций. Бумагу пропитывают двумя видами смол, за 20 секунд при температуре 200 градусов плита преображается.
Управление заводом ведется, по сути, из одной операторской, а производство стало более экологичным. Старые площади предприятия тоже постепенно реанимируют. Здесь изготавливают модульную мебель экономкласса из собственного сырья. Начинали с небольшого цеха и работы в 1 смену. Сегодня загрузка 100 %.
В мебельном цеху созданы 89 рабочих мест. Оборудование современное. Безопасности и контролю качества - особое внимание. Павел Чижевский работает на автоматизированном станке три года. Говорит, даже жилье специалисту предоставили. А он в свою очередь к делу подходит ответственно.
У предприятия достаточно свободных площадей. И часть из них оно сдает в аренду. Например, здесь еще 4 года назад располагался старый цех по производству ламинированных плит. Сейчас монтируется новое оборудование. Более 11 тысяч квадратных метров сдаются в аренду крупнейшему в Европе производителю мягкой мебели. Он же планирует создать здесь свыше 300 рабочих мест.
Продукция ориентирована на экспорт. И это своего рода реклама нашей деревообработке. Инвестор из Германии заинтересован в сырьевой зоне прямо на месте. Выгодное партнерство и для крупнейшего производителя ДСП в Беларуси.
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