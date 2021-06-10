Модернизацию "Нафтана" планируют завершить осенью

Большая модернизация на "Нафтане" выходит на финишную прямую. Стоимость инвестпроекта уже превысила миллиард долларов. На новополоцком НПЗ появится комплекс замедленного коксования (это цепочка технологически связанных между собой производственных объектов). И результат работы новых установок увидим уже в сентябре. В итоге увеличится доля светлых нефтепродуктов до 65 %, рассчитываем нарастить выпуск бензина и дизеля, причем высокой очистки, мазута, напротив, будет меньше. Но главное - своего дизеля теперь в избытке хватит для белорусского автопарка. Т.е. внутренние потребности закроем на все 100!

К тому же новый комплекс - это выход на мировые показатели в переработке нефти, расширение рынков сбыта за счет повышения конкурентоспособности новополоцкого нефтепродукта, а также достижение высоких экономических показателей и производство новой продукции, которая востребована у зарубежных покупателей. Светлана Лукьянюк о темпах строительства на НПЗ.

Инвестпрограмма по модернизации нефтеперерабатывающего завода в Новополоцке завершается. Она стала самой масштабной за всю историю предприятия и призвана серьезно усилить экономичность, экологичность, эффективность и безопасность работы нефтепереработчиков на десятки лет вперед. Говоря о главном проекте, речь идет о комплексе замедленного коксования. И сейчас здесь практически завершены строительно-монтажные работы. Слово практически не случайно. Готовность оцениваются на процентов 98. Хотя в начале года здесь заверяли - объект сдадут в мае. Но пока сроки увеличиваются. На это есть объективные причины.

Этот объект на особом контроле. О том, что сделано на "Нафтане", рассказали премьер-министру непосредственно на объекте. На "Нафтане" прошло и совещание, где детально рассмотрели степень готовности каждого объекта. Укладываемся ли в график и получим ли в сентябре на этих установках бензин и дизельное топливо высокой очистки? Под это и создавался объект.

Новый комплекс для более глубокой переработке нефти до 90 %. В итоге "Нафтан" выйдет на новый уровень в технологии и будет получать из сырья продукты с большей добавленной стоимостью. Сейчас здесь начаты пуско-наладочные работы. По сути, обкатка уже стартовала. Но, как говорилось выше, параллельно продолжаются и строительные работы.

В этом году на "Нафтане" уже переработано свыше 7 миллионов тон нефти, загрузка оптимальная. Все обязательства перед внутренним рынком, а также внешние контракты полностью исполнены, как и до 60 процентов продукции продаем за пределы Беларуси. Покупают наши нефтепродукты 40 стран мира.