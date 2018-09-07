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Могилев примет 5-й Форум регионов Беларуси и России

Могилев уже в октябре примет 5-й Форум регионов Беларуси и России. В Белорусской сельхозакадемии прошла международная конференция, где обсудили перспективы создания единых селекционно-генетических центров, инновационных систем для машин сельскохозяйственного назначения, а также развитие профессионального и высшего аграрного образования в Союзном государстве. По мнению спикеров двух стран, нужно объединить усилия и работать на опережение. В ближайшее время будут сформированы инновационные подходы и в животноводстве, и в машиностроении. Это позволит отказаться от заимствования технологий извне.

По итогам конференции в Горках будут подготовлены предложения - они войдут в итоговый документ Форума регионов Беларуси и России.

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