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Могилев сегодня примет белорусско-китайский бизнес-форум
Вместе в будущее. Беларусь и Китай продолжают активно развивать сотрудничество на межрегиональном уровне. Сегодня Могилев примет белорусско-китайский бизнес-форум. Деловые круги белорусского региона и провинции Цзянсу обсудят вопросы взаимодействия. Гости ознакомятся с работой предприятий области, посетят мемориальный комплекс "Буйничское поле". Во внешней торговле Могилева со странами вне Содружества доля Китая составляет почти восемь процентов.
Расширяют сотрудничество с коллегами из КНР и белорусские ученые. Интерес проявляется в космической сфере, а также в области нано- и биотехнологий. Академия наук Беларуси и провинция Шаньдун создадут совместную лабораторию, которая будет заниматься исследованиями в сфере лазерной физики. Еще одна появится у БГУИР и Центра компьютерных наук провинции.
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