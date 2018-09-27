Могилев сегодня примет белорусско-китайский бизнес-форум

Вместе в будущее. Беларусь и Китай продолжают активно развивать сотрудничество на межрегиональном уровне. Сегодня Могилев примет белорусско-китайский бизнес-форум. Деловые круги белорусского региона и провинции Цзянсу обсудят вопросы взаимодействия. Гости ознакомятся с работой предприятий области, посетят мемориальный комплекс "Буйничское поле". Во внешней торговле Могилева со странами вне Содружества доля Китая составляет почти восемь процентов.

Расширяют сотрудничество с коллегами из КНР и белорусские ученые. Интерес проявляется в космической сфере, а также в области нано- и биотехнологий. Академия наук Беларуси и провинция Шаньдун создадут совместную лабораторию, которая будет заниматься исследованиями в сфере лазерной физики. Еще одна появится у БГУИР и Центра компьютерных наук провинции.