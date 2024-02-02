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Могилевлифтмаш в 2023 году увеличил выпуск лифтов на 4 % до 13 тыс. единиц

Могилевский производитель лифтов наращивает объемы производства. В прошлом году плюс 4 %, в итоге выпущено 13 тыс. лифтов.

Львиная доля, это свыше 80 %, идет на экспорт. Основной рынок сбыта - российский. Помимо этого, были поставки в Кыргызстан, Казахстан и Армению.

Для продвижения продукции предприятия на новые рынки разработан свежий бренд. Выпускают лифты более высокого класса с конструктивными доработками и улучшенным дизайном кабины.

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