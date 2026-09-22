Делегация Могилевской области находится с визитом в Китае.

Могилевская область презентует возможности для китайских инвесторов. Установлению новых экономических и торговых контактов, укреплению дружеских и культурных отношений способствовало установление пять лет назад побратимских связей.

Площадка Сианьской операционной компании по строительству и эксплуатации зоны свободной торговли - государственное предприятие, которое, в частности, связано с эксплуатацией грузовых поездов Китай - Европа. По ключевым показателям компания занимает ведущие позиции в стране. С Беларусью ее связывает совместное продвижение проекта железнодорожного терминала в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

Накануне рабочая программа началась сразу в двух китайских регионах. Так, в городе Лохэ провинции Хэнань открыли совместное белорусско-китайское предприятие по производству молочных продуктов. От проекта до реализации прошло около двух лет. Первый этап - торгово-распределительный центр. Далее, буквально за октябрь, достигнуты договоренности по установке аппаратов по производству мороженого в общепите и торговых сетях. В ближайшей перспективе - создание технологических линий непосредственно на месте. Складские помещения и будущие цеха производства впечатляют масштабами. А локализация даст продукт с высокой добавленной стоимостью.

Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:

"Системная работа Могилевского облисполкома в течение практически полутора лет сегодня продемонстрировала возможности, которые могут быть использованы для вхождения на китайский рынок. Могилевский облисполком и "Бабушкина крынка" создали действенную платформу, которая может накапливать товары. Мы увидели подготовленное производственное помещение с категорией для производства пищевых продуктов и павильон белорусской продукции – это та инфраструктура, которая позволяет и рекламировать, и продавать, и формировать основы для продажи на онлайн-площадках, а также производить продукцию из белорусского сырья здесь".

Возвращаемся в Сиань и провинцию Шэньси. Понедельник стал днем укрепления гуманитарных контактов. Делегация во главе с губернатором Могилевской области посетила Сианьский университет иностранных языков и, в частности, Центр изучения Беларуси. Символом дальнейшего роста и укрепления отношений стало посаженное гранатовое дерево.

Сегодня в Сиане планируется встреча с руководством провинции, детальная сверка часов на двустороннем межрегиональном треке. 5 лет побратимства - хорошая возможность взглянуть на динамику контактов по всем направлениям: от экономики до культуры. Как уже отметили, предприятия Могилевской области сегодня также презентуют возможности потенциальным китайским инвесторам.