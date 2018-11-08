Могилевхимволокно отмечает 50-летний юбилей

За плечами создание целой отрасли и полвека успешной работы. Юбилей отмечает один из гигантов промышленности - Могилевхимволокно. Ему 50. Сейчас предприятие в стадии масштабной модернизации, которая завершится к 2020 году. Она позволит не только повысить качество выпускаемой продукции, но и освоить новый (не только для Беларуси, но и в целом для стран СНГ и ЕАЭС) ассортимент, в том числе выпуск полиэфирного волокна экстра-класса марки "конжугейт". Первую продукцию получат уже к концу года. Накануне в обновленном Дворце культуры области поздравления, в том числе от Совета Республики, принимали ветераны производства.