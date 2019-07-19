Молочный рынок евразийской "пятерки" получит новые механизмы защиты добросовестных производителей

Сегодня в Минске руководство "Союзмолока", представляющее интересы 200 российских компаний, провело переговоры с белорусскими коллегами. Партнеры обсуждают необходимость подкорректировать техрегламенты, касающиеся молочной продукции. Речь о натуральных продуктах, сделанных исключительно из молока, и тех, где использованы заменители молочного жира. Техрегулирование такой продукции предложено разделить. Это предполагает в том числе раздельные полки в магазинах. Потребитель будет четко знать, что покупает: на сто процентов натуральный продукт или тот, где высокое содержание заменителей молочных компонентов. При этом опасения, что натуральное молоко вытеснят с полок или его цена вырастет, необоснованны.

