Молодежные экипажи на жатве-2026: какие перспективы предлагает сельское хозяйство

Краткий пересказ от ИИ

На 4 августа экватор уборочной уже позади. Высокие темпы уборки - результат командной работы белорусских аграриев. В помощь хозяйствам - молодежные экипажи. Жатва - отличное время заработать.

В числе комбайнеров и их помощников - студенты сельскохозяйственных вузов и колледжей страны. Также молодежь активно включилась в работу на зерносушильных комплексах. Ведь убрать урожай - полдела, важно его сохранить.

Командная работа

Любовь к сельскому хозяйству, которая передалась по наследству. Для Наины Шкиндеровой эта уборочная - уже четвертая по счету. И она точно знает: "помощник механизатора" - звучит гордо. От мастерства и ответственности зависит ход машины. Поле требует исключительной дисциплины. Тогда и результат будет.

Наина Шкиндерова, помощник комбайнера РПУП "Устье" НАН Беларуси:

"В мои обязанности входит: приехать утром, чтобы почистить комбайн. Если что-то нужно заменить, я заключала целевой договор с хозяйством".

Наина Шкиндерова и Дмитрий Пикулев

Руководит экипажем молодой человек Наины - Дмитрий Пикулев. Такая вот романтика. Выпускник Белорусской государственной сельхозакадемии, дипломированный инженер. А на время жатвы - комбайнер. Ведь уборка хлеба - дело общее. И такое ответственное для всей страны.

Дмитрий Пикулев, комбайнер РПУП "Устье" НАН Беларуси:

"По механизации все хорошо. Комбайны новые, техника новая. Инженер - это как начальник. А здесь ощущаешь себя в роли своих подчиненных".

"У молодежи есть стремление заработать и внести свой вклад в республиканский каравай", - рассказывает руководитель хозяйства Дмитрий Батюков. Начинал он агрономом, и уже седьмой год в должности директора. Один из самых молодых и в тоже время опытных руководителей в АПК северного региона. Каждый день нацеливает коллектив на новые персональные и командные рекорды. Здесь не боятся экспериментировать: и на молочно-товарных комплексах, и в полях.

Дмитрий Батюков

Дмитрий Батюков, директор РПУП "Устье" НАН Беларуси:

"Академия наук - это все институты, там тоже молодежь присутствует. Они приезжают, разговаривают здесь на местах. Это и механизация, и растениеводство, и животноводство".

Никита Романенко

Никита Романенко, помощник комбайнера РПУП "Устье" НАН Беларуси:

"Я местный, здесь неподалеку поселок Болбасово. Я знаю, куда я приду работать. Я здесь прохожу все производственные практики".

Урожай доставляют на комплекс по доработке зерна

Темп уборочной выше прошлогоднего. В жатве задействованы все ресурсы. Лето для аграриев - пора не для отдыха. Золото белорусских полей прямиком доставляют на комплекс по доработке семян. Сушка, хранение, сортировка. Все четко, чтобы сохранить каждое зернышко.

Зерносушильное хозяйство "Устье" - это современный, высокотехнологичный комплекс. Его мощность 500 т в сутки. Первым на доработку поступает озимый ячмень, далее - озимый рапс. А сейчас самое время для пшеницы.

Сорта белорусской селекции

Хлебная нива хозяйства "Устье" колосится сортами белорусской селекции. Уже который год результатом радует "лея". Пшеница дает в среднем 54 ц/га.

Андрей Алексеенко, начальник комплекса по доработке семян РПУП "Устье" НАН Беларуси:

"Завод состоит из двух сушилок. Это очень хорошо и удобно для Витебской области. Так как в Витебской области семена озимых и яровых культур созревают практически одновременно. Мы сейчас дорабатываем озимую пшеницу, но не за горами уборка ярового ячменя".

В помощь - молодежь

Но все же ряд задач требует только ручного труда. Дарья Бурак учится в колледже на программиста. На летних каникулах помогает аграриям. Здесь рады трудолюбивой молодежи. Благодаря десанту в два десятка человек работа на зерносушильном комплексе идет быстрее.

Дарья Бурак, учащаяся Оршанского колледжа ВГУ имени П. М. Машерова:

"Условия хорошие, нас любят. Приятно на душе становится ль того, что ты помогаешь, что делаешь большую работу".

Уборка рапса

Урожайность рапса более 40 центнеров на круг. Заслуга всех служб хозяйства "Большие Славени". "И как здесь не идти на рекорд?" - говорит молодой механизатор Дмитрий Козлов. О технологиях и технике вовремя позаботились, и теперь все работает на результат.

Дмитрий Козлов, механизатор ЗАО "Большие Славени":

"Бункеры не успеваешь считать, четко, хозяйство вырастило отличный урожай. Кормим страну, убираем хлеб, планирую еще работать дальше".

Именно культура земледелия и технологическая дисциплина - залог большого намолота. Правильный тон задали специалисты агрономической службы, и теперь дело за механизаторами.

Сергей Мельник

Сергей Мельник, первый зампредседателя Шкловского райисполкома:

"Следует отметить наших передовиков - "Городец", которые установили рекордную урожайность и для себя, и для района - 62 ц/га. А также наши два флагмана, которые имеют наибольшие площади сева рапса и производят наибольшее его количество в общую копилку каравая района - это ОАО "Александрийское" и КФХ "Диана", которые имеют урожайность свыше 40 ц/га".

Каждый день республиканский каравай прибавляет. За цифрами - люди. Белорусы умеют работать, ведь трудолюбие - в нашем характере.