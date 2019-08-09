Молодежные экипажи в разгар жатвы в одном строю со старшими товарищами

Более 447 тысяч тонн зерна намолотили молодежные экипажи. Есть и отдельные передовики. Так, два тысячника отметились в Минской области, по одному - в Брестской и Могилевской. А в самом северном регионе уже есть и первый трехтысячник. Всего же в битву за урожай включились более 700 молодежных экипажей.



Вместе окончили Слуцкий лицей. Теперь в дуэте работают на полях хозяйства "Рачковичи". Александр и Евгений в связке около месяца, но уже успели показать себя в деле. Буквально пару дней им остается до второй тысячи зерна. В гонке на полях района именно они в лидерах. Обогнали даже опытных механизаторов.







Молодой помощник механизатора 21-летний Евгений Поленица, пусть и на уборочной совсем недавно, но уже разбирается, в тоннах, а при необходимости и аппарат починить ему по силам. Рассказывает, главное - не медлить - если стоит комбайн, значит - и работа.Территория этого хозяйства в Слуцком районе немаленькая. 2600 гектаров. Убрано три четверти. Это 9 тысяч тонн зерна. Прошлогодний рубеж уже позади. Благодаря молодому пополнению, здесь готовы замахнуться на новые рекорды.



К слову, каждый год за руль комбайна впервые садятся сотни молодых механизаторов. Всего на полях страны работает более 700 молодых экипажей. Участие в уборочной для них не просто возможность набраться опыта, но еще и соревнование. Лидеров по итогам жатвы определят среди комбайнеров и водителей в конкурсе. Стимул стать лучшими в этой гонке уже отражают цифры: ребята намолотили почти 450 тысяч тонн зерна. Есть и отдельные передовики. Так, двумя тысячами отметились в Минской области, по одному - в Брестской и Могилевской. А в самом северном регионе уже есть и первый трехтысячник. По традиции на полях организованы чествования молодых лидеров.



Для тех, кто не умеет управлять комбайном, находят другую работу. Например, принять и просушить зерно. Вообще в сборе урожая задействованы тысячи специалистов. Работа кипит в каждом регионе. Осталось убрать четверть площадей зерновых. Уже собрано 5 миллионов 198 тысяч тонн хлеба. Южный регион, а также Минский и Гродненский, в нынешней кампании -миллионеры. Массовую жатву завершила Брестская область. Во многих районных центрах уже активно готовятся к "Дожинкам".



В хозяйстве "Оснежицкое"уборку закончили четыре дня назад. Урожаем довольны: зерно выросло крупное. И с минимальным содержанием белка. Такая продукция самая качественная и приносит сельхозпредприятию хороший доход. Ее купит солодовый завод. Этот год для сельхозпредприятия можно назвать урожайным. Намолотили на 750 тонн зерна больше. Теперь его почистят, посушат и отправят в зернохранилище. Часть пойдет на семена, а часть - на корм животным.







В этом году в организации пошли на эксперимент: посеяли гибридную рожь на песчаных почвах. Получили хорошую урожайность - около 70 центнеров с гектара. Так что этот вид зерновых будут культивировать и в следующем году.



На урожай в этом году, конечно, повлияла погода. Продолжительная засуха в июне и затяжные дожди в июле. Однако механизаторы к этому вызову были готовы. Средняя урожайность по стране лучше, чем в прошлом году - 32,2 центнера с гектара. Поэтому задача собрать с белорусских полей более 9,5 миллионов тонн зерна кажется вполне выполнимой.



