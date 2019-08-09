3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Молодежные экипажи в разгар жатвы в одном строю со старшими товарищами
Более 447 тысяч тонн зерна намолотили молодежные экипажи. Есть и отдельные передовики. Так, два тысячника отметились в Минской области, по одному - в Брестской и Могилевской. А в самом северном регионе уже есть и первый трехтысячник. Всего же в битву за урожай включились более 700 молодежных экипажей.
Вместе окончили Слуцкий лицей. Теперь в дуэте работают на полях хозяйства "Рачковичи". Александр и Евгений в связке около месяца, но уже успели показать себя в деле. Буквально пару дней им остается до второй тысячи зерна. В гонке на полях района именно они в лидерах. Обогнали даже опытных механизаторов.
Молодой помощник механизатора 21-летний Евгений Поленица, пусть и на уборочной совсем недавно, но уже разбирается, в тоннах, а при необходимости и аппарат починить ему по силам. Рассказывает, главное - не медлить - если стоит комбайн, значит - и работа.Территория этого хозяйства в Слуцком районе немаленькая. 2600 гектаров. Убрано три четверти. Это 9 тысяч тонн зерна. Прошлогодний рубеж уже позади. Благодаря молодому пополнению, здесь готовы замахнуться на новые рекорды.
К слову, каждый год за руль комбайна впервые садятся сотни молодых механизаторов. Всего на полях страны работает более 700 молодых экипажей. Участие в уборочной для них не просто возможность набраться опыта, но еще и соревнование. Лидеров по итогам жатвы определят среди комбайнеров и водителей в конкурсе. Стимул стать лучшими в этой гонке уже отражают цифры: ребята намолотили почти 450 тысяч тонн зерна. Есть и отдельные передовики. Так, двумя тысячами отметились в Минской области, по одному - в Брестской и Могилевской. А в самом северном регионе уже есть и первый трехтысячник. По традиции на полях организованы чествования молодых лидеров.
Для тех, кто не умеет управлять комбайном, находят другую работу. Например, принять и просушить зерно. Вообще в сборе урожая задействованы тысячи специалистов. Работа кипит в каждом регионе. Осталось убрать четверть площадей зерновых. Уже собрано 5 миллионов 198 тысяч тонн хлеба. Южный регион, а также Минский и Гродненский, в нынешней кампании -миллионеры. Массовую жатву завершила Брестская область. Во многих районных центрах уже активно готовятся к "Дожинкам".
В хозяйстве "Оснежицкое"уборку закончили четыре дня назад. Урожаем довольны: зерно выросло крупное. И с минимальным содержанием белка. Такая продукция самая качественная и приносит сельхозпредприятию хороший доход. Ее купит солодовый завод. Этот год для сельхозпредприятия можно назвать урожайным. Намолотили на 750 тонн зерна больше. Теперь его почистят, посушат и отправят в зернохранилище. Часть пойдет на семена, а часть - на корм животным.
В этом году в организации пошли на эксперимент: посеяли гибридную рожь на песчаных почвах. Получили хорошую урожайность - около 70 центнеров с гектара. Так что этот вид зерновых будут культивировать и в следующем году.
На урожай в этом году, конечно, повлияла погода. Продолжительная засуха в июне и затяжные дожди в июле. Однако механизаторы к этому вызову были готовы. Средняя урожайность по стране лучше, чем в прошлом году - 32,2 центнера с гектара. Поэтому задача собрать с белорусских полей более 9,5 миллионов тонн зерна кажется вполне выполнимой.
Президент
Все
Чемпионат по колке дров среди журналистов - атмосфера соревнований и полезные лайфхаки от Президента
Лукашенко: США продолжат давить на Европу экономически, потому что им не нужны конкуренты
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Политика
Все
Общество
Все
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
Активистки БСЖ Белтелерадиокомпании и МЧС пришли на помощь питомцам женщин в "Долине трех китов"
7 Ноября в Беларуси стал праздником новостроек и доброй традицией созидания
Невероятный спортивный накал на чемпионате по колке дров среди СМИ
В мире
Все
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Трамп заручился поддержкой 312 выборщиков, за Харрис проголосовали только 226 представителей штатов
Спорт стал ближе - современную многофункциональную силовую площадку открыли в Шклове
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов