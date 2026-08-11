Молодой комбайнер-трехтысячник определился на уборке урожая в Щучинском районе

Погода в Беларуси позволяет покорять новые рекорды жатвы. Так, первый в стране молодой комбайнер-трехтысячник определился на уборке в Щучинском районе. Им стал механизатор предприятия "Василишки".

Владислав Гуща - самый молодой комбайнер в хозяйстве, ему 25 лет. Это у него уже четвертый сезон. В 2025 году намолотил 2,4 тыс. т, в нынешнем - поставил планку в 3 тыс. и достиг ее.

5 августа Владислав первым среди молодых комбайнеров Гродненской области и вторым в стране достиг намолота в 2 тыс. т.

В рамках республиканского проекта "Молодежь - за урожай" ему присвоили звание молодого комбайнера-трехтысячника и вручили ценные подарки.