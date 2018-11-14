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Молодой руководитель превратил отстающий СПК в Гродненском районе в успешный бизнес-проект
Назначая региональную вертикаль, Глава государства еще раз подчеркнул, что среди назначенцев много молодых лиц. Они полны сил и желания работать, а потому дорогу тем, кто, как герой нашего следующего материала, молод, амбициозен, успешен. Председатель одного из хозяйств Гродненского района в свои 36 лет превратил отстающий СПК в успешный бизнес-проект. Возглавив коллектив 9 лет назад, он полностью избавился от долгов и увеличил рентабельность в несколько раз. Теперь, кроме высокой зарплаты, работники в придачу получают завидный социальный пакет. С молодым руководителем встретился Юрий Карнелович.
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