Молодой руководитель превратил отстающий СПК в Гродненском районе в успешный бизнес-проект

Назначая региональную вертикаль, Глава государства еще раз подчеркнул, что среди назначенцев много молодых лиц. Они полны сил и желания работать, а потому дорогу тем, кто, как герой нашего следующего материала, молод, амбициозен, успешен. Председатель одного из хозяйств Гродненского района в свои 36 лет превратил отстающий СПК в успешный бизнес-проект. Возглавив коллектив 9 лет назад, он полностью избавился от долгов и увеличил рентабельность в несколько раз. Теперь, кроме высокой зарплаты, работники в придачу получают завидный социальный пакет. С молодым руководителем встретился Юрий Карнелович.