Молоко экстра-класса в Остромечево

Беларусь экспортирует сельхозпродукцию в 88 стран мира. А нашу молочку можно по праву назвать белым золотом! Но товар класса "экстра" напрямую зависит от соблюдения технологического процесса. Качественный и востребованный продукт - во-первых, имидж, во-вторых, - прибыль для предприятия. В Остромечево это поняли давно. Поэтому ставка только на продукт высокого качества. Ведь от выручки хозяйства зависит доход каждого работника. Как зарабатывают на молоке, узнавала Мария Тройнич.

На молочной ферме Остромечево знают: чем лучше настроение у коровы, тем больше удой

И это не шутка, а научно доказанный факт.На предприятии 2750 коров. По словам специалистов, им стараются обеспечить максимально комфортные условия. Даже есть специальная щетка для массажа животных. Здесь понимают: от количества и качества молока зависит прибыль всего предприятия.

Хорошая прибыль - высокие зарплаты

Корм заготавливают сами. Выращивают только высокобелковые сорта трав. Сегодня Остромечево входит в десятку лучших хозяйств страны по производству молока. По словам руководства, в этом заслуга каждого работника.

Сразу с фермы молоко отвозят на собственный завод в Брест. И уже через пару часов полезный продукт начинают превращать в сметану, сыр, творог и десерты.

Бренд завода - глазированные сырки. Их здесь производят больше 20 видов. Рецептуру классического продукта не меняли с 50-х годов прошлого столетия. Товар экспортируют в Израиль, Америку и Россию.





Специалисты признаются: один из главных секретов популярности продукции - качественное сырье.

Сегодня Брестская область - в лидерах молочной отрасли страны