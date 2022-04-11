ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Мониторинг цен в Беларуси продолжается - под пристальным вниманием сенаторов крупные магазины

В Беларуси продолжается контроль цен на продукты первой необходимости. Так, сенатор Олег Дьяченко проинспектировал один из крупных магазинов в Буйничах. В среднем за день здесь отоваривается около тысячи человек, в дачный сезон - вдвое больше. Сенатор отметил широкий ассортимент товаров и приемлемые цены. На полках есть и акционные товары. Для пенсионеров действуют социальные скидки, а также скидки по карточкам-партнерам.

Мы проанализировали ассортимент товаров, установили, что он достаточно разнообразный. Все продукты питания, которые граждане покупают в своей обычной жизни, представлены в широком ассортименте. Рост цены идет незначительный, потому что увеличиваются расходы на транспорт, на энергоносители. Поэтому здесь закладывается минимальная надбавка, это не критично.
Олег Дьяченко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси

За каждым сенатором закреплены определенные торговые сети. В случае, если выявляется необоснованное завышение цен, ревизоры сообщают об этом в МАРТ для реагирования.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все