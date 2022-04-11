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Мониторинг цен в Беларуси продолжается - под пристальным вниманием сенаторов крупные магазины
В Беларуси продолжается контроль цен на продукты первой необходимости. Так, сенатор Олег Дьяченко проинспектировал один из крупных магазинов в Буйничах. В среднем за день здесь отоваривается около тысячи человек, в дачный сезон - вдвое больше. Сенатор отметил широкий ассортимент товаров и приемлемые цены. На полках есть и акционные товары. Для пенсионеров действуют социальные скидки, а также скидки по карточкам-партнерам.
Мы проанализировали ассортимент товаров, установили, что он достаточно разнообразный. Все продукты питания, которые граждане покупают в своей обычной жизни, представлены в широком ассортименте. Рост цены идет незначительный, потому что увеличиваются расходы на транспорт, на энергоносители. Поэтому здесь закладывается минимальная надбавка, это не критично.
За каждым сенатором закреплены определенные торговые сети. В случае, если выявляется необоснованное завышение цен, ревизоры сообщают об этом в МАРТ для реагирования.
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