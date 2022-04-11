Мониторинг цен в Беларуси продолжается - под пристальным вниманием сенаторов крупные магазины

Мы проанализировали ассортимент товаров, установили, что он достаточно разнообразный. Все продукты питания, которые граждане покупают в своей обычной жизни, представлены в широком ассортименте. Рост цены идет незначительный, потому что увеличиваются расходы на транспорт, на энергоносители. Поэтому здесь закладывается минимальная надбавка, это не критично.

Олег Дьяченко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси