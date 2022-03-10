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Мониторинги цен и ассортимента товаров в Беларуси будут продолжены
В Беларуси продолжаются мониторинги цен в торговых сетях по всей стране. К народному контролю от профсоюзов добавился контроль от одноименного Комитета госконтроля. Словом, потребительский рынок - под надзором!
Мониторинги глобальные и ежедневные. Внимание не только социально значимым товарам, но и всей магазинной полке. В списке несколько десятков позиций. Упор не только на ценовую политику торговых сетей (очевидно, заморозить цены не получится). Контролеры оценивают ассортимент продукции: потребитель должен иметь выбор даже в свете последних событий. Так что в итоге? Алина Лаппо отправилась в рейд по магазинам вместе с контролерами (видео).
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