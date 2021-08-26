Moody's назвало экономики с наибольшими потерями от пандемии

Эксперты считают, что главными последствиями COVID-19 станут долговая нагрузка, социальное напряжение и бедность, а труднее всего придется странам, сильно зависящим от отдельных секторов, таких как туризм.



К категории наиболее пострадавших от пандемии странMoody's относит Шри-Ланку, Суринам, Лаос, Индию, Тунис и Перу.

Аналитики считают,что небольшая группа стран может избежать серьезных экономических потрясений, их реальный ВВП к 2023 году будет лишь немного ниже или даже выше допандемических прогнозов. Речь идет о странах с развитой экономикой, включая США, большинство стран Западной Европы, а также Китай.