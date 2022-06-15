Мордовия заинтересована в поставках белорусской техники

В нынешних реалиях Беларусь делает ставку на региональные проекты по линии Беларусь - Россия. Именно регионы будут воплощать задачи, нацеленные на рост торговли и развитие кооперации. Делать свой, отечественный продукт - это не каприз, а дань времени. И запрос на свое, союзное производство регионы демонстрируют всякий раз, когда отправляются с визитом в Минск.



Россияне - гости частые. Что ни неделя - новый регион и новые проекты. Из недавнего: заседание рабочей группы, а также двусторонний бизнес-форум Беларусь - Мордовия. Товарооборот по итогам первого квартала превысил 11 миллионов долларов - немного, но резервы, чтобы увеличить этот показатель, есть. И в первую очередь за счет проектов по импортозамещению.



Антон Малюта расскажет подробнее. Республика Мордовия - национальное государство в европейской части России и неизведанная земля для наших туристов. Здесь готовы встретить хлебом-солью, показать все достопримечательности и вкусно накормить. Туризм - одна из важнейших точек роста для двусторонних отношений.



Народная дипломатия выходит на первый план. Так завязываются контакты, которые затем ведут и к деловым связям. Бизнес-форум собрал представителей частного сектора и крупных предприятий. Интерес взаимный. Ну и, конечно, санкционное давление только мотивирует наращивать сотрудничество. На первый план выходят вопросы импортозамещения. Мордовия планирует поставлять в Беларусь оптоволокно - раньше мы закупали его в США.А от нас ждут большие партии техники.



Двухдневный визит делегации Мордовии получился действительно насыщенным и, самое главное, результативным. По итогам подписаны дорожные карты сотрудничества. Их воплощение в жизнь будет на особом контроле с двух сторон.