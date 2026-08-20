Мороженое, удобрения и медпрепараты: что Беларусь предложила Мьянме

Краткий пересказ от ИИ

Сотрудничество Беларуси и Мьянмы - тот случай, когда мы не конкурируем, а дополняем друг друга. Главное - правильно пользоваться всеми возможностями. Настало время конвертировать политический диалог в конкретные проекты в экономической сфере. Об этом заявлено 20 августа на двустороннем бизнес-форуме. По его итогам подписан внушительный пакет документов. В работе форума принял участие и Мин Аун Хлайн. Насыщенная программа лидера Мьянмы началась с самого утра.

Расстояние не помеха добрым взаимоотношениям. Минск и Нейпьидо разделяют 6 тыс. км, но вот по погоде так не скажешь. Летом в Мьянме, как и у нас, активно идут дожди. Впрочем, этим утром повезло, было солнечно. А как еще может быть, когда встреча действительно теплая.

И сразу же по прилете в дань уважения белорусскому народу Мин Аун Хлайн возложил венок к монументу на площади Победы.

Белорусско-мьянманский бизнес-форум. Бережное отношение к истории - надежный фундамент для построения будущего. Планов у двух стран действительно много. В узком составе повестку обсудили президент Мьянмы и белорусский премьер. Позже состоялся совместный бизнес-форум. Это уже четвертый форум за последние два года, с каждым разом число его участников растет. Это свидетельствует о том, что сотрудничество приносит свои плоды.

В рамках бизнес-форума также представили небольшую выставку. Это хорошая возможность попробовать страну на вкус. И не исключено, что благодаря усилиям бизнеса все эти деликатесы совсем скоро прочно войдут на наш рынок.

В Мьянме уже знают силу и вкус бренда "Сделано в Беларуси". Сухое молоко - важное направление экспорта, но ведь сколько еще есть свободных ниш для наших производителей. Почему бы, например, не поставлять мороженое?

Дмитрий Бонохов, директор Минского хладокомбината № 2:

"Мы работаем с китайскими компаниями. Понятно, что вкусы белорусов, русских отличаются от вкусов китайцев, например. Я думаю, что и у Мьянмы тоже есть какие-то свои предпочтения. Хотелось бы изучить это все. Потому что под эту страну можно сделать какие-то вкусы. Мы начали производство, например, экзотических десертов: манго, красный апельсин и так далее".

Что еще белорусского может быть востребовано в Мьянме? Медпрепараты. Соглашения подписаны, они работают. Есть хороший шанс выйти на всю Юго-Восточную Азию. Кроме того, в регионе сейчас активно развивается легкая промышленность, но своих мощностей порой не хватает. Сырье, ткани, пряжа - везде подставим плечо. Список можно продолжать долго.

Хайн Хайн Нве, генеральный секретарь ассоциации производителей одежды Мьянмы:

"Я удивлена, как много возможностей есть у бизнеса Беларуси и Мьянмы, чтобы сотрудничать. Они касаются буквально каждого сектора экономики. Зачем останавливаться на чем-то одном? Конечно, особо интересна легкая промышленность. То, что сделано в Беларуси, нам очень нравится. Но и мы производим качественную продукцию. Будем дополнять друг друга".

Подписан пакет документов коммерческой направленности. Все планы и договоренности 20 августа оформили в конкретные документы, всего около двух десятков. Главный лейтмотив - от простой торговли переходим к глубокой промышленной кооперации. Уже в следующем году в Мьянме начнется сборка белорусских тракторов.

Александр Казакевич, заместитель гендиректора Минского тракторного завода:

"Наш контракт - это контракт на поставку тракторокомплектов для этого сборочного предприятия. Первая партия - это 100 комплектов. Это начало пути. Рассчитываем, что шаг за шагом мы нарастим наше присутствие на этом рынке и будем развиваться дальше, будем совместно работать с нашими мьянманскими партнерами. И еще одной договоренностью, которую удалось достигнуть в ходе этого форума, является организация обучения мьянманских технических специалистов у нас на предприятии особенностям сборки, эксплуатации и обслуживания нашей техники".

Для успешного сельского хозяйства важна не только техника, но еще удобрения. Беларусь готова помочь. Гости 20 августа побывали на "Гродно Азот" и ознакомились с широким ассортиментом химического сырья. Поставкам однозначно быть - все намерения отныне закреплены на бумаге.

Дмитрий Горошко, заместитель гендиректора ОАО "Гродно Азот":

"Был подписан меморандум о сотрудничестве в рамках поставок химической продукции в Мьянму. Мы видим этот рынок достаточно перспективным с учетом того, что очень сильно развито сельское хозяйство. Это основная отрасль данной страны, поэтому ожидаем поставки туда производимых "Гродно Азот" азотных удобрений".

Предложений белорусской стороны гораздо больше, чем может уместиться в один бизнес-форум. Наши строители могут возводить в Мьянме объекты любого профиля и любой сложности, а наши вузы с удовольствием возьмут на обучение студентов из Юго-Восточной Азии. Что важно - нашим партнерам все это действительно интересно. Конструктивный диалог однозначно сложился.

Сергей Лукашевич, первый замминистра иностранных дел Беларуси:

"Мьянма для нас представляет повышенный интерес с точки зрения наших экономических интересов. Мы уже реализуем там 6 проектов. Проектов от МТЗ и МАЗ до молочно-товарных ферм, до проектов в легкой промышленности. Т. е. у нас идет такая синергия, взаимное проникновение интересов. Поэтому мы возлагаем большую надежду на этот визит, который должен продвинуть наши отношения на всех его уровнях".

А тем временем деловые круги планируют новые бизнес-миссии. Изучать страны друг друга можно будет и в рамках туристических маршрутов, над этим сейчас активно работают профильные ведомства наших стран. Народная дипломатия точно сделает Беларусь и Мьянму еще ближе. Те самые 6 тыс. км точно не помеха.