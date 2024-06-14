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Московская биржа заявила об остановке торгов долларом и евро

Московская биржа заявила о прекращении торгов долларом и евро из-за санкций. Теперь для определения официальных курсов этих валют Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения внебиржевых торгов. Биржа успокоила клиентов, сообщив, что обладает всеми необходимыми инструментами для бесперебойных торгов.

Российские аналитики прогнозируют, что курсы европейской и американской валют не должны сильно измениться, но при этом в первые недели возможны колебания.

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