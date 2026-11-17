Электроника, производство кондиционеров, разработки в медицине с использованием искусственного интеллекта. Московские компании заключили более 400 контрактов с белорусскими партнерами.

Москва - самый крупный город Европы и по площади, и по населению. По официальным данным, сегодня здесь проживают 13 млн человек и работают около миллиона компаний малого и среднего бизнеса. Каждая пятая из них - экспортер. По объему товарооборота с Беларусью Москва стабильно на первом месте среди всех российских регионов. Сегодня он составляет почти 7 млрд долларов.

Такой результат во многом удалось достичь благодаря Московскому экспортному центру. Именно он прокладывает мостик между деловыми кругами Беларуси и столицы России, периодически устраивает бизнес-миссии, где обе стороны находят общий интерес. Так, за последние годы заключено около 400 контрактов, а объем поставок из Москвы в нашу страну увеличился более чем на 20 %.

Виталий Степанов, генеральный директор Московского экспортного центра:

"В общей сложности сумма экспортных контрактов за последние годы только при поддержке МЭЦ составила более 5 млрд рублей. Причем это различные направления продукции, это традиционные статьи экспорта - пищевая продукция, напитки, продукция консервации, косметика, если говорить про товары широкого потребления. Но есть и товары с более широким уровнем передела. В частности - это программное обеспечение. Например, программное обеспечение для управления логистикой: запчасти для поршневых двигателей и компрессоров и ряд других высокотехнологичных решений и оборудования".

Одна из таких компаний - московское предприятие по производству промышленного климатического оборудования. Их разработки создают благоприятную среду, проще говоря, не дают перегреться обогревателям, вентиляторам, кондиционерам, а также сетевому и серверному оборудованию, которое отвечает за хранение и обработку важных данных на компьютерах. Раньше работали с европейскими брендами, но вовремя сделали ставку на импортозамещение и уже несколько лет создают высокотехнологичный и конкурентоспособный продукт в кооперации с Беларусью.

Владимир Зубков, руководитель компании по производству климатического оборудования:

"Рынок Беларуси обладает колоссальным промышленным потенциалом, для нас он стратегически важен. И белорусы, конечно, молодцы. Они сохранили вот эти традиции. Одна из целей нашей компании - мы возрождаем традиции инженерной школы, и Беларусь сохранила лучшие традиции, успешно их развивает. Мы братские государства, союзные государства. Надеюсь, мы и далее будем помогать друг другу в совместных проектах".

Сотрудничаем и в сфере передовых IT-разработок. Так российская платформа "Третье мнение" тесно взаимодействует с белорусским научным центром медицинских технологий, который занимается клиническими испытаниями и научными исследованиями в области ИИ. Специализация коллег из России - так называемое "компьютерное зрение". Это система, которая определяет патологические изменения на медицинских снимках: рентгены, маммограммы, компьютерная томография.

Андрей Поваренкин, директор по коммерческой стратегии и развитию бизнеса ООО "ПТМ" (платформа "Третье мнение"):

"В РБ создается централизованная информационная система через здравоохранение. Предусмотрено создание единой электронной карты, а также централизованное хранение и обработка медицинских изображений. Такие решения, как "Третье мнение", анализируют снимки, поэтому позволяют централизованно работать с ними врачам в РБ".

Сегодня централизованная информационная система в сфере здравоохранения проходит промышленную эксплуатацию. После того как все испытания закончатся и начнется применение этих решений в здравоохранении, врачи смогут воспользоваться всеми доступными решениями, которые разработали в РБ и РФ.

Работа продолжается. В начале декабря в правительстве Москвы запланирован бизнес-диалог с представителями специальной экономической зоны Могилева. Такие встречи помогут более глубоко погрузить российских предпринимателей в особенности ведения бизнеса в Беларуси.