Может ли товарооборот России и Беларуси превысить уровень 2025 года, рассказал Юрий Селиверстов

Товарооборот за 2025 год между Россией и Беларусью составил почти 55 млрд долларов. В 2026 году есть предпосылки превысить и этот рекордный объем.

Пока об окончательных цифрах, пожалуй, говорить рано. Но темпы роста неплохие - порядка 15 % к предыдущему периоду по разным позициям.

"Есть виды продукции в машиностроении, которые проседают в силу уменьшения поставок на российский рынок, однако в целом ситуация и объем товарооборота составляют хорошие перспективы не то что на его сохранение, а даже на превышение уровня 2025 года", - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Юрий Селиверстов в "Актуальном интервью".

Все время говорится о необходимости прибавлять в услугах - от транспортных до туристических. К слову, услуги в сфере транспорта занимают львиную долю всего объема. Кроме этих, оказываются также строительные услуги и услуги в сфере IT, но надо продвигаться в новых вариантах. "Вопрос туризма достаточно перспективен. Это целый комплекс действий, потому что под туризм можно подтянуть прямое авиационное сообщение, ведь без него люди вряд ли захотят ехать в санаторий на перекладных или путешествовать неделю в поезде", - обозначил гость интервью.

Добавим, что порядка 50 тыс. человек перевезли приграничные электрички, запущенные 2 апреля 2026 года, по маршруту Смоленск - Орша, Смоленск - Витебск.

Фото: magnific.com