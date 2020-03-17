Мозырский НПЗ начал переработку первой партии азербайджанской нефти

"Нефть с первого танкера в Одессе поступила по нефтепроводу на Мозырский НПЗ. Завод приступил к ее переработке", - сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.



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