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Мозырский НПЗ начал переработку первой партии азербайджанской нефти

Мозырский НПЗ начал переработку первой партии азербайджанской нефти

"Нефть с первого танкера в Одессе поступила по нефтепроводу на Мозырский НПЗ. Завод приступил к ее переработке", - сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

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