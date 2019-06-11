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Мозырский НПЗ выставил счет Роснефти за апрельские потери
Ущерб из-за поставок грязного сырья завод оценил в 155 миллионов долларов. Главный аргумент белорусской стороны - большую часть поставок в апреле составила некачественная нефть, ее стоимость переработчик считает нулевой. Завод рассчитывает, что Роснефть вернет переплату, равную 155 миллионам, в добровольном и досудебном порядке, учитывая многолетнее партнерство компаний. Оценивает ущерб и второй белорусский переработчик - "Нафтан". Пока конкретные суммы предприятие не озвучило. Совместную работу по оценке убытков проводят и правительства Беларуси и России. В ближайшее время ожидается встреча главы концерна "Белнефтехим" и представителей Министерства энергетики России с участием специалистов российских и белорусских организаций. Стороны обсудят все аспекты компенсаций.
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