Мозырский НПЗ выставил счет Роснефти за апрельские потери

Ущерб из-за поставок грязного сырья завод оценил в 155 миллионов долларов. Главный аргумент белорусской стороны - большую часть поставок в апреле составила некачественная нефть, ее стоимость переработчик считает нулевой. Завод рассчитывает, что Роснефть вернет переплату, равную 155 миллионам, в добровольном и досудебном порядке, учитывая многолетнее партнерство компаний. Оценивает ущерб и второй белорусский переработчик - "Нафтан". Пока конкретные суммы предприятие не озвучило. Совместную работу по оценке убытков проводят и правительства Беларуси и России. В ближайшее время ожидается встреча главы концерна "Белнефтехим" и представителей Министерства энергетики России с участием специалистов российских и белорусских организаций. Стороны обсудят все аспекты компенсаций.