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МТЗ готов полностью обеспечить потребность аграрного сектора Южного Судана

Минский тракторный завод готов полностью обеспечить потребность аграрного сектора Южного Судана. Об этом сегодня говорили во время визита делегации южноафриканской страны на МТЗ. Гости приехали оценить белорусские новинки.

В предыдущий раз крупная партия техники - около 800 тракторов - поставлена в Южный Судан почти 10 лет назад на сумму 10 миллионов долларов. Сейчас отношения хотят возобновить. МТЗ планирует экспортировать тракторы с сельхозоборудованием для посадки овощей и фруктов плюс специальную технику. Кроме того, в Южном Судане важны комплектующие - плуги, прицепы и навесное оборудование.

В целом МТЗ поставляет продукцию почти в 30 стран Африканского континента. Так, в январе белорусские тракторы отправлены в Египет и Судан, а два месяца назад 150 машин экспортировали в Того.

В первом полугодии планируют возобновить поставки техники в Алжир, Марокко и ЮАР.

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