МТЗ и Росагролизинг заключили ценовое соглашение на поставку тракторов Belarus. В ближайшее время ожидается поставка около полусотни единиц техники, все зависит от заявок клиентов. Традиционно львиная доля продукции МТЗ идет на экспорт. Ключевой партнер - Россия, сейчас особую важность набирают и страны дальней дуги. Завод готов работать под конкретного потребителя.