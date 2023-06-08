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МТЗ на "Белагро-2023" представил беспилотные тракторы и брендированную продукцию
На "Белагро" МТЗ привез технику, выполненную в новом стиле. Подробностирассказалана полях международной специализированной выставки пресс-секретарь ОАО "МТЗ" Юлия Дыленок, пишет БЕЛТА.
"Последние несколько лет мы не просто продаем тракторы как энергосредства, а продаем технологию возделывания почвы и получения урожая. Таким образом, у каждого нашего трактора обязательно есть какое-то навесное или прицепное устройство - плуг, косилка либо ковш. Таким образом, наш покупатель получает полностью готовую технологию", - отметила Юлия Дыленок.
На "Белагро" МТЗ привез технику, выполненную в новом стиле. "В основном экспонируем наши флагманские модели, в частности модернизированную легенду BELARUS 82.3 и беспилотный трактор. Отмечу, что будем продолжать развивать эту технологию. Кроме того, представляем и технику нашего холдинга: плуги, которые производит Минский завод шестерен, дисковое колесо производства Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов. Привезли и наш модернизированный дровокол", - обратила внимание пресс-секретарь ОАО "МТЗ".
По словам специалиста, сейчас активно набирает популярность гусеничная техника. Поэтому МТЗ представил свой гусеничный трактор, для которого Минский завод шестерен специально модернизировал плуг.
"Наш трактор BELARUS-3522 примечателен тем, что под его капотом разместился китайский двигатель Weichai. Сейчас мы активно сотрудничаем с этой компанией по установке их мощных двигателей на наши машины. Это технологически емкий процесс, для которого потребовалось много времени и испытаний. Мы к этому долго шли и теперь наконец можем представить готовый продукт", - подчеркнула Юлия Дыленок.
Помимо прочего, МТЗ впервые очень обширно представил свой мерч. "У нас открылся целый магазин брендированной продукции. Мы продаем майки, байки, кепки, игрушки и другое. Для нас это один из элементов популяризации бренда, который мы рассматриваем как отдельное бизнес-направление", - добавила специалист.
Она также рассказала, что основной рынок поставок для МТЗ - это Российская Федерация. "У нас всегда были тесные связи, но теперь мы поставляем туда еще больше техники, а также развиваем сотрудничество с новыми регионами и организовываем совместную сборку тракторов. Также сотрудничаем с другими странами СНГ. У нас неплохо идут продажи в страны Африки, а также в Пакистан. В целом стараемся диверсифицировать рынок настолько, насколько это сейчас возможно", - заключила пресс-секретарь ОАО "МТЗ".
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