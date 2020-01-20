МТЗ наладил производство спецтехники для зимних видов спорта

Нацелены на результат, в том числе и спортивный, и наши машиностроители. Минский тракторный завод выполнил поручение Президента по локализации машин для зимних видов спорта.Напомним, на повестке стояла разработка своих льдозаливочных и снегоуплотнительных машин. И вот сегодня, спустя год, белорусский тракторный гигант презентует первые опытные образцы: ратрак, который на 75 % состоит из белорусских комплектующих, и льдозаливочная установка. Состав -90 % наших материалов. О перспективах отечественной спецтехникирасскажет Никита Дементьев.



На создание своей зимней спецтехники у заводских конструкторов ушел год. От первого чертежа до выезда с конвейерной линии. Прошлой осенью был представлен первый опытный образец. Тогда процент отечественных компонентов не достигал и половины. Что в принципе логично - с таким видом техники работать еще не приходилось. Трансмиссия, широкие гусеницы, 12-позиционные отвалы, фрезы - ничего из этого на тот момент в Беларуси не производилось. В кротчайшие сроки МТЗ не только уровнял соотношение импортных деталей и наших, но и приблизил к минимуму наличие зарубежных комплектующих, увеличив процент отечественных деталей до 75.











Татарстан приобрел белорусский льдозаливочный комбайн

Еще одна белорусская разработка - это льдозаливочный комбайн. По словам конструкторов, ценник иностранных аналогов в полтора, а некоторых и в два раза больше. Такая характеристика - весомый аргумент в противовес зарубежных партнеров. Установку уже успели по достоинству оценить в Татарстане.

Новая льдозаливочная машина может устанавливаться на все типы тракторов класса 1,4. Принцип действия новой машины: ножи срезают все неровности на поверхности, далее эта снежная стружка передается по желобу в бункер, ну а уже за бункером находится 400-литровый бак с водой, которая равномерно распределяется по этому трубопроводу. Есть один нюанс - использоваться эта машина может только на открытых участках, т. е. открытых катках. К слову, в феврале эта машина будет использоваться на "Чижовка-Арене".

Кстати, для закрытых катков конструкторы МТЗ разработали электрическую льдозаливочную машину. Единственная деталь в ней без белорусского ярлыка будет аккумулятор для электропривода. Пока накопителей большой мощности у нас не производят.





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