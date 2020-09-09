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МТЗ организует единую точку входа на российский рынок
Единую точку входа на российский рынок организует Минский тракторный завод. Эти функции возложат на торгово-производственную компанию "МТЗ-Татарстан". Она станет базой для организации комплексных продаж. По этой схеме работают многие западные компании: занимаются продажей не только техники, но и всей линейки агрегатов к машинам. Задачу планируют реализовать в течение будущего года. Производство тракторной техники будет контролироваться с головного завода. Также на базе "МТЗ-Татарстан" появится центральный склад запчастей и его филиалы в Москве и Новосибирске. Таким образом организуют централизованную доставку по всей России, исключив диспропорции в ценах. Прейскурант будет единым для любой точки Российской Федерации.
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