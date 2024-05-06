МТЗ планирует инвестировать в закупку нового оборудования почти 100 млн рублей и продать более 36 тыс. единиц тракторов и машин

Минский тракторный завод на закупку нового технологического оборудования планирует инвестировать почти 100 млн рублей - на 30 % больше, чем в 2023 году. Обновляется и модернизируется парк техники. Так, в знаменитой 82-ке будут созданы еще более удобные условия: начиная от внешнего вида, заканчивая комфортом (наличие кондиционера).

Появилась и новая, седьмая, серия "Беларуса" 742. Машина, в первую очередь, создана для работы в стесненных условиях, для эксплуатации на фермах и складах. Техника может быть и коммунальной, и сельскохозяйственной. На тракторе установлен 4-секционный распределитель гидросистемы с электронным управлением.

В планах на 2024 год - продать на площадке Минского тракторного свыше 36 тыс. единиц техники.