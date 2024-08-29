МТЗ планирует отгрузить несколько сотен тракторов в Зимбабве до конца 2024 года

Предприятия Минпрома прорабатывают организацию поставок техники в Зимбабве. Визит в нашу страну делегации из этой южноафриканской страны под руководством государственного министра по делам провинции Булавайо организован с целью дальнейшего расширения сотрудничества, развития новых векторов взаимодействия. В частности, Беларусь ранее поставляла машины для заготовки древесины и пожарную технику. Сегодня в производстве - заказ для нужд сельского хозяйства. Также гости предприятия выразили заинтересованность в передвижном медицинском комплексе "МАЗ-Купава", торговых и изотермических фургонах.

Также в ближайшие годы МТЗ поставит в Зимбабве более 3,5 тыс. тракторов. Планируют уже в IV квартале нынешнего года отгрузить несколько сотен машин. Также гости планируют посетить предприятия по производству молочной продукции и медицинских препаратов. Напомним, в этом году Министерство промышленности Беларуси и Министерство промышленности Зимбабве подписали меморандум о сотрудничестве. Цель документа - поднять двусторонние отношения на более высокий уровень, укрепить дружественные отношения и взаимовыгодные связи между странами.