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МТЗ расширяет продажу техники в регионы России
Минский тракторный завод увеличивает продажу техники в регионы России. Особый спрос на тракторы "Беларус" в Алтайском крае, Якутии, Омской области и Красноярском крае. Об этом сегодня заявили на МТЗ, который посетил сенатор Совета Федерации России, многократный олимпийский чемпион Александр Карелин. Парламентарий поздравил трудовой коллектив холдинга с юбилеем - МТЗ в нынешнем году 75. Также политик встретился с юными спортсменами - участниками клуба "Трактор". Особым пунктом визита стал тест-драйв самого большого трактора на 460 лошадиных сил. Александр Карелин подчеркнул: бренд "Беларус" очень авторитетный во всем мире. А после поездки поделился впечатлениями вместе с руководством торгового дома МТЗ в Сибири.
Друг Александра Карелина, гендиректор торгового дома "МТЗ Сибирь" Дмитрий Белайц, также профессиональный спортсмен. Он установил несколько рекордов в Минске в силовом экстриме с участием белорусской техники.
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