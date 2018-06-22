МТЗ разрабатывает новые модели техники для лыжных трасс и ледовых площадок

Оригинальные конструкторские решения в пользу массового зимнего спорта. МТЗ разрабатывает новые модели специальной техники для лыжных трасс и ледовых площадок. Это пять разных машин, у каждой своя специфика. Например, ратрак на гусеничном ходу сможет работать там, где тяжело даже трактору. А машины для заливки льда будут обслуживать не только большие ледовые арены, но и так называемые хоккейные коробки в любом городе.