МТЗ - с чего начинался бренд, о котором знают далеко за пределами Беларуси

Великая Отечественная затронула каждую белорусскую семью, привела к разрушениям всей инфраструктуры. Но наши деды и прадеды смогли восстановить страну!

Именно в послевоенную пятилетку индустриализация в БССР приобрела поистине грандиозные черты! Ставку тогда сделали на развитие тяжелой промышленности.

Появились новые отрасли и предприятия. Среди них Минский тракторный завод. Об истории и современности столичного флагмана - в материале Антона Малюты.

29 мая 1946 года - дата подписания постановления Совета Министров Республики Беларусь № 1142. Эта дата на слуху у всех, но немногие знают, что история промышленного флагмана "Минский тракторный завод" началась еще раньше. В ноябре 1940-го на месте современного МТЗ начали строить авиационный завод. Планировали выпускать бомбардировщики, но не успели - началась война. А уже после освобождения Беларуси судьбу предприятия определили на высшем союзном уровне.

В июле 1945-го, когда в Минске останавливается Иосиф Сталин с правительственной делегацией, в вагоне поезда принимается решение о строительстве второго крупного предприятия на территории Республики Беларусь. Война была закончена, стране не требовалась только военная техника, требовалось поднятие сельского хозяйства. Было принято решение о строительстве тракторного завода, так как надо было поднимать и кормить население послевоенного периода. Сергей Сидорович, ведущий специалист по туризму ОАО "МТЗ"

Возводили новый завод ударными темпами - это была стройка всесоюзного значения! Первый трактор увидел свет уже в 1953-м. Кадровых проблем не было - в штат МТЗ перешли почти все сотрудники завода-предшественника.

На предприятии сохранилась первая книга учета кадров, можно увидеть первого работника, принятого на предприятие. Он по профессии повар. Сергей Сидорович, ведущий специалист по туризму ОАО "МТЗ"

Ну а что касается работы непосредственно в цехах, то молодое поколение всему училось на практике. В качестве наставников - опытные коллеги. Теперь сам передает ценные знания и навыки Петр Михайлович Шишпор.

В 1969-м переехал в столицу и устроился на МТЗ. Работе в стенах промышленного флагмана отдал едва ли не всю трудовую жизнь - за спиной стаж более полувека. Но и это не предел.

Я привык уже к этому заводу, так и тянет меня сюда. За время завод поменялся, поставили новое оборудование, новые трактора пошли, очень надежные. Петр Шишпор, слесарь-ремонтник ОАО "МТЗ"

Да, за эти годы МТЗ сделал огромные шаги вперед. В линейке техники - более 120 наименований: от простых агрегатов до новейших моделей тракторов. Традиционно на внутреннем рынке остается лишь небольшая часть продукции, львиная доля идет на экспорт. По итогам первого квартала завод сработал в плюс. И это вселяет уверенность, что все намеченные планы развития будут реализованы.

Модернизация литейно-изготовительного производства, модернизация кузнечно-прессового производства - на десятилетия план расписан. Мы чтим те традиции и то, что нам оставили в наследие, развиваем это на должном уровне, чтобы через последующие 70-76, может и 100 лет, наши внуки гордились тем, что оставим им мы. Тарас Мурог, первый заместитель гендиректора ОАО "МТЗ"