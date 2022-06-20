МТЗ за январь-май увеличил экспорт на 10 %

МТЗ подтверждает хорошие экспортные позиции - по итогам пяти месяцев промышленный гигант нарастил внешние поставки на 10 % по сравнению с таким же периодом прошлого года. Всего тракторов и машин продали на 300 млн долларов.

Увеличивается и объем выпускаемой продукции - изготовили почти на 7 % больше, чем в аналогичном периоде 2021 года - без малого 16 тыс. единиц техники. Сейчас Минский тракторный завод активно наращивает присутствие на традиционных рынках - это Россия, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. В ближайших планах флагман планирует открыть новые страны и вернуться на рынок Венесуэлы, здесь прорабатываются варианты возобновления сборочного производства белорусской техники.